Усик – Ф'юрі: бій-реванш отримав постер із особливим підтекстом

На відміну від плакатів до першої зустрічі боксерів у рингу, тепер ім'я українця стоїть першим. Адже саме він виходитиме на протистояння у ранзі чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO.

У Ф'юрі зараз нема жодного титулу, тому на постері все, що пов'язане з ним, йде другим. Окрім імені, це й зображення з першого поєдинку. Там на першому плані бачимо Усика. Постать Ф'юрі частково закрита українцем, хоча розробники офіційного плакату зробили це максимально делікатно.

Цього разу першість Усика підкреслюється у всьому, що стосується зустрічі на рингу. Ще немає офіційних повідомлень про гонорари, але українець отримає соліднішу суму, незважаючи на кінцевий результат. У першому поєдинку атлетів британець після поразки отримав вдвічі більше – 69 млн доларів проти 34-х, що дісталися Усику. Втім, для обох суперників це були рекордні виплати в їхніх кар'єрах.

Напередодні, 23 жовтня, у Лондоні відбулася перша зустріч та дуель поглядів боксерів перед реваншем. Усик з'явився на публіці під мелодію Ave Maria в екстравагантному образі героя серії комп'ютерних ігор про Хітмена. Ф'юрі вийшов під пісню Barbie Girl. Ведучим виступив легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер. Саме після цього заходу про проведення поєдинку-реваншу було оголошено офіційно.

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді свої бої проведуть ще два українських боксери – Сергій Богачук та Денис Берінчик. Останній захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що добиватиметься запровадження відеоповторів у цьому поєдинку. Усик готується до реваншу у тренувальному таборі в іспанській Валенсії. Ф’юрі заявив, що розпочне цілеспрямовану підготовку за шість-сім тижнів до бою.

Усик у першій зустрічі з Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113.