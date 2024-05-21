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Усик – Ф'юрі. Промоутер українця кардинально змінив думку про бій-реванш

Ер-Ріяд, Вівторок 21 травня 2024 11:49
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Усик – Ф'юрі. Промоутер українця кардинально змінив думку про бій-реванш Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть зустрітися вдруге восени (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Проведення другого поєдинку між абсолютним чемпіоном світу з України Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі фактично стало вирішеною справою.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing King Media.

Команда українського боксера не бачить підстав для зриву бою-реваншу. Усик переміг Ф'юрі в першому поєдинку за рішенням суддів.

"Ми люди слова. Справа не в паперовій тяганині. Коли ми тиснемо один одному руки та щось обіцяємо, то це виконуємо. Я не бачу причин, аби матч-реванш не відбувся", – розповів Красюк, який раніше неабияк сумнівався в проведенні реваншу.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті за понад два десятиліття. Він поповнив список елітних боксерів, до якого входять Льюїс, Холіфілд, Тайсон та інші зірки минулого.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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