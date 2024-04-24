Усик – Ф'юрі. Призер Олімпіади зробив непатріотичний прогноз на об'єднавчий бій
Британський важковаговик Фрейзер Кларк поділився міркуваннями про прийдешній поєдинок між співвітчизником Тайсоном Ф'юрі та українським боксером Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
"Я хочу, щоб Тайсон виграв цей бій, але мій фаворит – Усик. Він справді хороший боєць. Кажуть, що Ф'юрі повинен скористатися своїми габаритами, щоб побити суперника. Ентоні Джошуа – звір, і як сильно він побив Усика? Такий боєць не стоятиме навпроти тебе, щоб дозволити себе бити наче ганчіркову ляльку", – відзначив Кларк.
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 також висловив сумнів щодо фізичних кондицій "Циганського Короля". Він не поділив захвату оглядачів від форми Ф'юрі, припустивши, що той насправді схуд замість перетворення маси в м'язи. Розсічення ж британця, на думку Кларка, вплине на нього психологічно.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.
Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.
Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.