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Усик – Ф'юрі. Президент IBF не зміг гарантувати збереження титулу для українця

Спрінгфілд, Середа 05 червня 2024 12:26
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Усик – Ф'юрі. Президент IBF не зміг гарантувати збереження титулу для українця Фото: Олександр Усик зібрав усі пояси надважкої ваги (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик може втратити звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті ще до другого поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив президент IBF Деріл Піплз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі повинен відбутися 21 грудня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

Після перемоги над хорватом Філіпом Хрговічем британський боксер Даніель Дюбуа став новим обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс із колекції Усика. Тимчасовий чемпіон прагне восени зустрітися в ринзі зі співвітчизником Ентоні Джошуа. Переможець, можливо, стане постійним чемпіоном.

"Дюбуа – тимчасовий чемпіон і новий обов'язковий претендент. Занадто рано говорити, чи буде на кону бою Джошуа – Дюбуа повноцінний титул IBF", – розповів Піплз.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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