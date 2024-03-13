Усик – Ф'юрі. Майбутній абсолютний чемпіон світу отримав потенційного суперника

Топ-функціонер поділився найближчими планами WBC. Керована мексиканцем організація сприятиме проведенню затребуваних фанатами поєдинків.

"WBC був надісланий запит про санкції щодо бою за беззаперечний титул. Ми прийняли ці санкції та погодилися на матч-реванш, якого вони вимагали, але ми також не маємо нічого проти, якщо Ентоні Джошуа зустрінеться з переможцем, якщо це не порушуватиме умови контракту чи чогось іншого", – розповів Сулейман.

За словами функціонера, WBC відкрила шлях до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, потенційного бою-реваншу та ще одного зіркового бою. Повторний поєдинок Усика та Ф'юрі готова санкціонувати і Всесвітня боксерська організація (WBO). Якщо відбудуться обидва бої, то Джошуа зустрінеться з переможцем.

Перший поєдинок Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.