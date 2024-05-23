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Усик – Ф'юрі. Легендарний конферансьє похизувався цінним артефактом із бою століття

Фото: Майкл Баффер матиме згадку про битву чемпіонів у хевівейті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Американський ринг-анонсер Майкл Баффер показав картку з офіційними результатами підрахунку суддівських записок після поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter конферансьє.

Бій відбувся в ніч на 19 травня в Ер-Ріяді. Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох – 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі – 114:113.

Баффер виклав у мережу картку зі суддівськими оцінками. Саме з неї ринг-анонсер оголосив переможця. Зазвичай глядачі не бачать бланк трійки суддів. Утім, метушня в ринзі після тріумфу Усика дозволила конферансьє зберегти документ.

"Це актуальна картка, передана мені Комісією з боксу Близького Сходу! Зазвичай її повертають після того, як я оголошую результати. Через натовп на рингу я не зміг повернутися до їхнього столу. Схоже, у мене є цінний колекційний екземпляр. Let’s get ready to rumble!" – написав Баффер.

Ринг-анонсер став усесвітньовідомим завдяки характерній манері оголошення боксерів і фірмовій фразі Let’s get ready to rumble! перед стартовим гонгом. Вислів, що став коронним, Баффер почав використовувати на початку 80-х. У 1992 році він запатентував його та використовує різні варіації фрази в рекламних цілях.

 

 

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс