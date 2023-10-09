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Усик – Ф'юрі. Екс-тренер українця відкрив єдину гарантію бою за абсолют

Понеділок 09 жовтня 2023 17:57
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Усик – Ф'юрі. Екс-тренер українця відкрив єдину гарантію бою за абсолют Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі ще не знають дати бою (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Проведення поєдинку між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона планети в хевівейті досі під питанням для світу боксу.

Про це заявив віце-президент Федерації боксу України Сергій Ватаманюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch.

Тренер і функціонер досі не впевнений, що бій за абсолют відбудеться. Водночас він назвав умову, з настанням якої поєдинок буде невідворотним.

"Те, що бій Ф'юрі – Усик оголосили – дуже добре, адже це дуже велика подія для світу боксу. А впевненим на 100% про те, що бій відбудеться можна бути лише тоді, коли боксери вийшли в ринг. Усе, що відбувається до цього, може мати багато різних сценаріїв", – заявив Ватаманюк.

За словами фахівця, шанувальникам боксу залишається сподіватися на те, що поєдинок між володарями чемпіонських поясів у суперважкій вазі не зірветься. Розладнати процес організації бою за титул абсолютного чемпіона в хевівейті може й виставковий бій Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

"По-перше, і Ф’юрі і Нганну – великі хлопці, важкі. Вони обидва є чемпіонами у своїх видах спорту. Тому це точно не просто шоу. Також не можна забувати, що є такий момент як травма або розсічення. Будемо сподіватись, що їх ніхто не отримає, але цей фактор відкидати не можна", – додав Ватаманюк.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.

До слова, мексиканець Альварес переміг американця Чарло в битві чемпіонів середньої ваги.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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