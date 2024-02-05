Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу не вірить в нову дату поєдинку

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Ви думаєте, що він відбудеться в травні? Я – ні. Коли цей поєдинок призначили, то я подумав: "Я не вважаю, що цей бій відбудеться". Після поєдинку з Нганну я подумав, що немає жодного шансу, що наступним суперником Ф'юрі буде Усик. Тоді вони говорили, що це станеться 23 грудня, а потім швидко анонсували бій на лютий", – пригадав Гроувз.

Британець також оцінив ушкодження Ф'юрі, через які лютневий поєдинок скасували. Він припустив, що його співвітчизник зазнав травми раніше. Версія ж із ушкодженням під час спарингу, на думку Гроувза, виглядає натягнутою.

"Ти іноді отримуєш крихітні синці та порізи, але вони навіть не кровоточать. Я вважаю, що в нього шрами на очах і раніше були сильні порізи. Отримати розсічення такої сили в спарингу – невдача, оскільки це не той поріз, із яким швидко впораєшся", – резюмував боксер на пенсії.

Що трапилося з Тайсоном Ф'юрі

У п'ятницю ввечері стало відомо про серйозну травму британця. У мережі з'явилися світлини розсічення "Циганського Короля", а промоутерська компанія Queensberry Promotions заявила про неможливість проведення бою 17 лютого.

Згодом Ф'юрі зробив офіційну заяву щодо травми. Він попросив вибачення у всіх причетних до організації бою і вболівальників, а також пообіцяв працювати над якомога швидшим поверненням у ринг.

Команда Усика стримано відреагувала на травму суперника. Оточення українця припустило екстрену організацію титульного бою для свого клієнта, але згодом аравійський функціонер Туркі Аль аш-Шейх анонсував бій на 18 травня. Якщо хтось з боксерів відмовиться від нової дати, то заплатить 10 млн доларів іншому.