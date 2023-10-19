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Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу викрив хитрість команди британця

Четвер 19 жовтня 2023 15:33
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Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу викрив хитрість команди британця Фото: Тайсон Ф'юрі 28 жовтня зустрінеться з Френсісом Нганну (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі Карл Фроч знайшов пояснення ранньому оголошенню про бій між українцем Олександром Усиком і британського боксера Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

46-річний боксер на пенсії відзначив кмітливість промоутера Френка Воррена. На його думку, іменитий посередник навмисне оголосив про бій з українським чемпіоном, аби вболівальники не критикували "Циганського Короля" за виставковий поєдинок із бійцем UFC.

"Бій Ф'юрі та Нганну – не справжній бокс, але я думаю, що тепер ми починаємо розуміти причину анонсу поєдинку проти Усика заздалегідь. Я думаю, що це, вочевидь, хитрий план Френка Воррена. Це ж він організував бій з Нганну, якому не раді прихильники боксу", – заявив Фроч.

Колишній боксер переконаний, що тепер фокус уваги зміщений. Глядачі забудуть про виставковий статус прийдешнього поєдинку Ф'юрі. Натомість вони намагатимуться оцінити його готовність до протистояння з Усиком.

"Таким чином, люди дивимуться бій з Нганну, слідкуючи за формою Тайсона, думаючи про те, що буде не за горами, коли наступний бій за його участі відбудеться вже незабаром", – резюмував Фроч.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном і британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.

До слова, раніше Усик натякнув на завершення кар'єри в осяжній перспективі.

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Тайсон Ф'юрі Бокс
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