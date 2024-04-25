Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу розписав план перемоги для британця

Американський боксер на відпочинку Антоніо Тарвер поділився думками щодо прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським важковаговиком Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxNation .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Усик ніколи не зустрічався з таким великим, високим і здібним гігантом. На сьогодні Тайсон Ф'юрі – досі один із найкращих чистих боксерів у цьому виді спорту. Якщо він зможе бути непередбачуваним, втримає Усика на відстані та зловить його потужними ударами, то я ставлю на Тайсона Ф'юрі", – заявив Тарвер.

Американець виступав на професіональному рівні в 1997-2015 рр. У різні роки він володів чемпіонськими поясами в першій важкій та напівважкій вагах. Пік кар'єри Тарвера припав на початок 2000-х, коли він обмінявся перемогами з Роєм Джонсом-молодшим.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.