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Усик – Ф'юрі. Екс-абсолютний чемпіон світу першим назвав українця фаворитом

Ер-Ріяд, Вівторок 21 листопада 2023 17:18
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Усик – Ф'юрі. Екс-абсолютний чемпіон світу першим назвав українця фаворитом Фото: Евандер Холіфілд змінив думку про об'єднавчий поєдинок (facebook.com/TheRealDealHolyfield)
Автор: Антон Федорців

Легендарний боксер 90-х Евандер Холіфілд розповів про очікування від поєдинку Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iFL TV.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Колишній абсолютний чемпіон планети в надважкій вазі спрогнозував непростий поєдинок для обох претендентів. Холіфілд раніше віддавав перевагу Ф'юрі. Однак, тепер симпатії іменитого американця належать українському боксеру.

"Цей поєдинок буде важким для них обох. Усик переможе, оскільки він сильний боєць, він не здається і більш швидкий. Я не думаю, що Ф'юрі зможе рівнозначно відповісти на кількість завданих Олександром ударів", – заявив Холіфілд.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса. Холіфілд мав такий титул у 1990-1992 рр.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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