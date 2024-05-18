Усик – Ф'юрі: де дивитися бій, прогноз і розклад вечора боксу

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Початок поєдинку не раніше 00:30 неділі за київським часом. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі

Ексклюзивним транслятором бою в Українї став медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Ставки букмекерів на поєдинок Усик – Ф'юрі

Наразі фаворитом протистояння з невеликою перевагою експерти вважають британця. На перемогу Ф'юрі фахівці букмекерської контори Favbet виставили коефіцієнт 1,93. Натомість імовірний успіх українського чемпіона оцінили балом 2,03. На нечастий у боксі нічийний підсумок можна поставити з солідним кефом 15,00.

Фото: Тайсон Ф'юрі підкорив трансформацією тіла перед боєм (facebook.com/K2Ukraine)

Патріотична ставка з достроковою перемогою Усика запропонована з перспективним коефіцієнтом 6,00. Любителі ж гострих відчуттів можуть закластися на завершення бою у конкретному раунді. Наприклад, перемога Ф'юрі в третьому збільшить потенційний виграш у 70 разів, а на кінець поєдинку в п'ятому раунді на користь Усика кеф склав 51,00.

Прогноз експертів на бій Усик – Ф'юрі

"Ф'юрі наділений відмінними якостями. Він високий, вміє боксувати на обох ногах, б'ється в ролі шульги та правші, може йти вперед. Як на мене, перемогти більшого бійця важко. Тож я завжди кажу, що більший хлопець має перевагу. Думаю, що Тайсон переможе за очками, але на Усика не перестану зважати", – заявив наразі останній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс.

"Я ставлю на Тайсона Ф'юрі, бо думаю, що він переможе Усика. Він зібрався його наздогнати та здолати. Мені треба зустрітися з Ф'юрі. Я вважаю його найкращим боксером світу, особливо в надважкій вазі. Великі бійці програють, виглядають погано, але залишаються великими", – розповів легендарний Майк Тайсон.

Фото: Олександр Усик матиме нагоду присоромити великих чемпіонів (facebook.com/K2Ukraine)

"Я бився з Усиком. Вважаю, що він феноменальний боєць, оточений чудовою командою. Ти хороший до тієї міри, наскільки прекрасна твоя команда, а навколо нього відмінні фахівці. Після зустрічі з ним у ринзі та аналізу, я досі спостерігаю за ним. Думаю, саме він зможе перемогти", – поділився міркуваннями колишній володар чемпіонських поясів Ентоні Джошуа.

Андеркард поєдинку Усик – Ф'юрі

Повний розклад вечора боксу складається з десяти поєдинків. Зокрема, в одному з них ще один українець – Даніель Лапін – проведе десятий бій на професіональному рівні. Його суперником стане португалець Октавіу Пудівітр, а на кону стоятиме титул WBA Continental в напівважкій вазі.

Торік у серпні Лапін завоював титул в андеркарді бою Усика проти британця Дюбуа, коли переміг німця Шварца – в 6-му раунді команда опонента викинула білий рушник. Натомість у жовтні він упевнено здолав чорногорця Скрієлі. Бій завершився вже в другому раунді.

Фото: Даніель Лапін знову битиметься на розігріві в Олександра Усика (facebook.com/K2Ukraine)

Тим часом австралієць Джей Опетая зійдеться в ринзі з латвійським боксером Майрісом Брієдісом за чемпіонський пояс IBF у важкій вазі. За такий же титул у напівлегкій вазі позмагаються британець Джо Кордіна та ірландський боксер Ентоні Какаче. Решта поєдинків матимуть рейтинговий статус.

Повний розклад андеркарду 18 травня в Ер-Ріяді: