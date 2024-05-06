Усик – Ф'юрі. Британець спростував недооцінку суперника в битві чемпіонів

Британський боксер Тайсон Ф'юрі віддав належне українцю Олександру Усику перед прийдешнім поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Усик ще той "поганий хлопець". Недооцінювати його неможливо. Я дуже серйозно готуюся до цього протистояння. Що трапиться після гонгу? Ви побачите, як "Кролик" втікає, а я його наздоганяю і б'ю. Хоча це бокс, раптом він розпочне агресивно. Усе побачите 18 травня", – заявив "Циганський Король".

Ф'юрі також назвав очний поєдинок "особливим моментом" в історії боксу. Він укотре нагадав, що залишається останнім бастіоном Сполученого Королівства перед Усиком. Раніше український боксер побив низку британців – Дюбуа, Джошуа (двічі) та Чісору.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.