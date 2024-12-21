Усик – Ф'юрі 2. Український суперваговик здобув непросту перемогу на старті андеркарду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Одесит Новицький (13-0, 10 КО) захищав титул WBC International у надважкій вазі у зустрічі з мексиканським бійцем Едгаром Раміресом (10-1-1, 4 КО). Бій був розрахований на десять раундів.

Український боксер більш впевнено почав поєдинок. Проте ближче до середини бою стало помітно, що він поступово підсідає фізично. Натомість мексиканець набирав обороти і все активніше атакував.

Середина бою була вже за Раміресом. Мексиканець підтискав, йшов на сміливі розміни. Новицький, здавалось, до такого був не готовий. Проте під кінець поєдинку мексиканець помітно втомився. Новицький, чкориставшись цим, забрав останні раунди. Особливо відчутною перевага українця була в заключному, 10-му. Він делька разів відчутно приклався до суперника міцними ударами и загалом переконав суддів, що саме він був кращим.

Підсумкове рішення суддівської колегії - перемога Новицького одностайним рішенням. Два арбітри віддали йому перевагу з рахункои - 100:90, ще один - 98:92.