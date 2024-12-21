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Усик - Фьюри 2. Украинский супертяжеловес одержал непростую победу на старте андеркарда

Эр-Рияд, Суббота 21 декабря 2024 19:13
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Усик - Фьюри 2. Украинский супертяжеловес одержал непростую победу на старте андеркарда Фото: Андрей Новицкий (profiboxing.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий победил мексиканца Эдгара Рамиреса в адеркарде реванша Усик - Фьюри 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Одессит Новицкий (13-0, 10 КО) защищал титул WBC International в супертяжелом весе во встрече с мексиканцем бойцом Эдгаром Рамиресом (10-1-1, 4 КО). Бой был рассчитан на десять раундов.

Украинский боксер более уверенно начал поединок. Однако ближе к середине боя стало заметно, что он постепенно подседает физически. Зато мексиканец набирал обороты и все активнее атаковал.

Середина боя была уже за Рамиресом. Мексиканец поджимал, шел на смелые размены. Новицкий, казалось, к такому был не готов. Однако под конец поединка мексиканец заметно устал. Новицкий, воспользовавшись этим, забрал последние раунды. Особенно ощутимым преимущество украинца было в заключительном, 10-м. Он несколько раз ощутимо приложился к сопернику крепкими ударами и в целом убедил судей, что именно он был лучше.

Итоговый приговор судейской коллегии - победа Новицкого единогласным решением.

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