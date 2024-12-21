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Усик – Ф'юрі 2. Українець Лапін відстояв чемпіонські пояси в андеркарді реваншу

Ер-Ріяд, Субота 21 грудня 2024 20:04
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Усик – Ф'юрі 2. Українець Лапін відстояв чемпіонські пояси в андеркарді реваншу Фото: Даніель Лапін (instagram.com/daniel.lapin)
Автор: Андрій Костенко

Третій поєдинок боксерського вечора в аравійському Ер-Ріяді приніс другу перемогу вітчизняним боксерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Непереможений Даніель Лапін (10–0, 3 KO) бився з французом Діланом Коліном (14–0, 4 КО). На кону стояли титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Українець помітно переважав суперника у зрості та довжині рук. І він впевнено цим користувався. Низькорослий француз просто не міг дотягнутися до нашого бійця, як не старався і що не намагався вигадати.

Лапін події не форсував, впевнено і методично викидав удари с дальньої дистанції. Не всі вони досягали мети, але й тих, які доходили до опонента, було достатньо для демонстрації власної переваги.

Коли Лапін виграв перші шість трихвилинок 10-раундового бою, стало ясно, що француз за очками перемогу вже не здобуде. Тому в фыналі поєдинку Колін намагався ризикувати, активно пірнав під руки Лапіна, але марно. Маючи перевагу у всіх компонентах, українець впевнено довів бій до перемоги.

Результат у суддівських записках - 100:90, 100:90 та 99:91 - на користь українця. Лапін одержав 11-ту перемогу в кар'єрі та зберіг за собою чемпіонські пояси.

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