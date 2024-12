Усик - Фьюри 2. Украинец Лапин отстоял чемпионские пояса в андеркарде реванша

Непобежденный Даниэль Лапин (10-0, 3 KO) дрался с французом Диланом Колином (14-0, 4 КО). На кону стояли титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Украинец заметно превосходил соперника в росте и длине рук. И он уверенно этим пользовался. Низкорослый француз просто не мог дотянуться до нашего бойца, как ни старался и что ни пытался придумать.

Лапин события не форсировал, уверенно и методично выбрасывал удары с дальней дистанции. Не все они достигали цели, но и тех, которые доходили до оппонента, было достаточно для демонстрации собственного превосходства.

Когда Лапин выиграл первые шесть трехминуток 10-раундового боя, стало ясно, что француз по очкам победу уже не одержит. Поэтому в финале поединка Колин пытался рисковать, активно нырял под руки Лапина, но тщетно. Имея преимущество во всех компонентах, украинец уверенно довел бой до победы.

Результат в судейских записках - 100:90, 100:90 и 99:91 - в пользу украинца. Лапин одержал 11-ю победу в карьере и сохранил за собой чемпионские пояса.

