Усик и еще 20 спортсменов получили государственные награды ко Дню независимости

Указом президента Украины №593/2022 за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессий награждены спортсмены. Среди них – чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте Усик и чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Игорь Любченко получили ордена "За заслуги" I степени. Эту же награду, но ІІ степени получили главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев, серебряный призер Пекина-2022 Александр Абраменко, призер легкоатлетического чемпионата мира Андрей Проценко и чемпион Всемирных игр по пауэрлифтингу Владимир Рысев.

Также ордена ІІІ степени получили пауэрлифтер Алексей Бычков, пловчиха София Гречко, сумоист Важа Даиаури, акробаты Виктория Козловская, Богдан Колмаков, Таисия Марченко, Богдан Пограничный, Даниил Стецюк, тайбоксерка Анастасия Кулинич, воднолыжник Даниил Фильченко и сумоистка Светлана Яремка.

В свою очередь чемпионки Всемирных игр по каратэ Анита Серегина и Анжелика Терлюга получили ордена княгини Ольги I степени. А триумфатор Всемирных игр по сумо Иванна Березовская получила награду ІІ степени.

Накануне менеджер Усика Эгис Климас анонсировал объединительный поединок в тяжелом весе против Тайсона Фьюри на конец 2022-начало 2023 гг. Бой, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке.