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Усик – Джошуа. Промоутер назвал новую вероятную дату реванша

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 10:38
Усик – Джошуа. Промоутер назвал новую вероятную дату реванша Фото: Энтони Лжошуа и Александр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа должен пройти в августе.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Менеджер украинского чемпиона назвал 20 августа наиболее вероятной датой многострадального поединка. Он также подтвердил проведение боя в Саудовской Аравии.

Боксерские организации WBO, IBF, IBO, WBA, чемпионскими поясами которых ныне владеет Усик, должны объявить о проведении реванша на следующей неделе. Ранее другой промоутер – Эдди Хирн – вероятными датами боя назвал 13 и 20 августа. Провести поединок в ранее запланированную дату (23 июля) уже не удастся из-за нехватки времени для организации рекламных мероприятий.

История с реваншем Усик – Джошуа продолжается со времени победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он победил британца по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

В 2017 году Джошуа в объединительном чемпионском бою одолел Владимира Кличко техническим нокаутом. Этот поединок фактически завершил профессиональную карьеру украинца.

К слову, компания Apple приобрела права на киноленту о Формуле-1 с Питтом и Хэмилтоном.

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Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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