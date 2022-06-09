Усик – Джошуа. Промоутер назвал новую вероятную дату реванша

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа должен пройти в августе.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Менеджер украинского чемпиона назвал 20 августа наиболее вероятной датой многострадального поединка. Он также подтвердил проведение боя в Саудовской Аравии.

Боксерские организации WBO, IBF, IBO, WBA, чемпионскими поясами которых ныне владеет Усик, должны объявить о проведении реванша на следующей неделе. Ранее другой промоутер – Эдди Хирн – вероятными датами боя назвал 13 и 20 августа. Провести поединок в ранее запланированную дату (23 июля) уже не удастся из-за нехватки времени для организации рекламных мероприятий.

История с реваншем Усик – Джошуа продолжается со времени победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он победил британца по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

В 2017 году Джошуа в объединительном чемпионском бою одолел Владимира Кличко техническим нокаутом. Этот поединок фактически завершил профессиональную карьеру украинца.