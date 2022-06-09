Усик – Джошуа. Промоутер назвав нову ймовірну дату реваншу

Бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа повинен відбутися в серпні.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Менеджер українського чемпіона назвав 20 серпня найімовірнішою датою багастраждального поєдинку. Він також підтвердив проведення бою в Саудівській Аравії.

Боксерські організації WBO, IBF, IBO, WBA, чемпіонськими поясами яких нині володіє Усик, повинні оголосити про проведення реваншу наступного тижня. Раніше інший промоутер – Едді Хірн – імовірними датами бою назвав 13 та 20 серпня. Провести поєдинок у попередню заплановану дату (23 липня) вже не вдасться через брак часу для організації рекламних заходів.

Історія з реваншем Усик – Джошуа триває з часу перемогу українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він переміг британця за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

У 2017 році Джошуа в об'єднавчому чемпіонському бою здолав Володимира Кличка технічним нокаутом. Той поєдинок фактично завершив професіональну кар'єру українця.