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Усик – Джошуа. Инсайдер раскрыл окончательную дату реванша

Фото: Первый бой Энтони Джошуа и Александра Усыка (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в конце лета на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал инсайдер Майк Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Поединок состоится в Саудовской Аравии. Окончательной датой боя выбрали 20 августа.

"Источники сообщили, что реванш Александра Усика и Энтони Джошуа за титулы в тяжелом весе назначен на 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Сначала бой назначили на 23 июля, но теперь Джошуа получит ориентировочно дополнительные 30 дней для работы с новым тренером Робертом Гарсией" – заявил инсайдер.

Ранее промоутер Эдди Хирн вероятными датами реванша назвал 13 и 20 августа. Провести поединок в предыдущую запланированную дату (23 июля) не удалось из-за недостаточного количества времени для рекламы боя.

История с реваншем Усик – Джошуа продолжается со времени победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

К слову, украинец Можаров остался без контракта с UFC после поражения в дебютном поединке.

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