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Усик – Дюбуа: прогноз на топ-поєдинок у хевівейті

Фото: Даніель Дюбуа та Олександр Усик зійдуться в ринзі 26 серпня (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український чемпіон за версіями кількох боксерських організацій Олександр Усик битиметься з британцем Даніелем Дюбуа в Польщі.

Які прогнози букмекерів на бій, підкаже РБК-Україна.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 23:00 за київським часом.

Безумовним фаворитом для британців із William Hill став український боксер. На перемогу Усика тут приймають ставки з надскромним коефіцієнтом 1,10. Поставити на потенційний успіх Дюбуа можна з кефом 7,00.

Навіть імовірність того, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, вища з балом 3,25. Любителі ж гострих відчуттів можуть закластися на перемогу українця нокаутом в одному з перших трьох раундів із перспективним коефіцієнтом 6,00.

Ідентичні головні цифри підготували і в австрійській конторі Bwin. Кефи на потенційні перемоги обох боксерів однакові – 1,10 та 7,00 відповідно. На нечастий у боксі підсумок із нічиєю виставили космічний бал 26,00.

Непатріотична ставка на перемогу Дюбуа за рішенням суддів збагатить у 23 рази. Непоганий коефіцієнт виставили на можливу перемогу Усика за очками – 3,50. Кеф на перемогу британця нокаутом чи внаслідок дискваліфікації склав 9,00.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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