Усик не допоміг: "Лівий Берег" відібрав очки в "Полісся"

УПЛ, 25-й тур

"Лівий Берег" – "Полісся" – 1:1

Голи: Семенов, 22 – Крушинський, 59

Ще перед матчем у Київський області була оголошена повітряна тривого. А оскільки арена "Лівий Берег" територіально розташована за межами столиці (де тривоги не було), футболісти не змогли своєчасно розпочати гру. Стартовий свисток пролунав лише за півгодини.

Тренер "Полісся" Імад Ашур напередодні півфіналу Кубка України, де його команді доведеться грати з "Шахтарем" (23 квітня в Житомирі), напевно вирішив дати перепочинок лідерам – Гуцуляку та Назаренку, сподіваючись здолати "Лівий Берег" полегшеним складом.

Але господарі не мали наміру здаватися одному з лідерів без бою, активно вели гру у першому таймі і відкрили рахунок. На 22-й хвилині Косовський навісив у штрафний, де Семенов, опинившись без опіки, головою відправив м'яч у ворота "Полісся". До перерви господарі діяли активніше і заслужено пішли на відпочинок, ведучи в рахунку.

Команди лише збиралися виходити на другу половину, як знову пролунала сирена. Цього разу тривога вже була тривалою – футболісти й вболівальники маринувались в укритті більш, ніж годину.

Після поновлення матчу Ашур таки випустив на поле Гуцуляка з Назаренком, що прогнозовано підсилили гру його команди. Саме Гуцуляк організував гол у відповідь: вигравши боротьбу в штрафному, він відпасував на Крушинського, якому залишалось лише переправити м'яч у порожні ворота. Сталося це на 59-й хвилині. У житомирців було ще більш ніж півгодини, щоб вирвати необхідну їм перемогу. Але навіть моментів для цього не виникло.

Зазначимо, що за матчем на стадіоні спостерігав чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який "за сумісництвом" є штатним форвардом "Полісся". Можливо саме його не вистачило гостям для здобуття необхідного результату.

Житомирський клуб залишився на 4-й позиції у турнірній таблиці, маючи в активі 42 очки. Відрив від найближчих переслідувачів - львівських "Карпат" скоротився до 3-х пунктів. "Лівий Берег" - на 13-й сходинці з 23-ма заліковими балами.

Олександр Усик на грі "Лівий Берег" – "Полісся" (фото: ФК "Полісся")