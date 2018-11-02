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Усик должен пройти меня, прежде чем думать о Джошуа, - Беллью

Новости » Спорт    02.11.2018 - 10:09
Фото: Усик - Беллью (twitter.com/EddieHearn)
Фото: Усик - Беллью (twitter.com/EddieHearn)

Британский боксер поделился ожиданиями от поединка с украинцем

Бывший обладатель пояса по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью обещает нарушить планы свое соперника, абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика о возможном бое с британцем Энтони Джошуа. Об сообщает Sky Sport.

"Люди считают, что поединок со мной является плацдармом для Усика перед боем с Джошуа. Не знаю, почему они так думают, но это правда. Александр вряд ли станет первым и, скорее всего, также не будет последним. Давайте просто посмотрим, чем все завершится. В любом случае, Усику нужно будет пройти через меня, чтобы думать об Энтони. Давайте глянем, что из этого получится", - сказал Беллью.

Поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика и британца Тони Беллью состоится 10 ноября на "Manchester Arena" в Манчестере (Англия).

Ранне Усик заявил, что согласился на бой с Беллью, чтобы добраться до Джошуа.

Опубликован проморолик боя Усик - Беллью Я буду боксировать с Джошуа, - Усик
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