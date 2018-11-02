Усик повинен пройти мене, перш ніж думати про Джошуа, - Беллью

Фото: Усик - Беллью (twitter.com/EddieHearn)

Британський боксер поділився очікуваннями від поєдинку з українцем

Колишній володар пояса за версією WBC в першій важкій вазі британець Тоні Беллью обіцяє порушити плани своє суперника, абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика про можливий бій з британцем Ентоні Джошуа. Про повідомляє Sky Sport.

"Люди вважають, що поєдинок зі мною є плацдармом для Усика перед боєм з Джошуа. Не знаю, чому вони так думають, але це правда. Олександр навряд чи стане першим і, швидше за все, також не буде останнім. Давайте просто подивимося, чим все завершиться. У будь-якому випадку, Усику потрібно буде пройти через мене, щоб думати про Ентоні. Давайте глянемо, що з цього вийде ", - сказав Беллью.

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBF у важкій вазі Олександра Усика і британця Тоні Беллью відбудеться 10 листопада на "Manchester Arena" в Манчестері (Англія).

Раніше Усик заявив, що погодився на бій з Беллью, щоб дістатися до Джошуа.