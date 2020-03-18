Усик будет изолирован от тренировочного лагеря

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как будет готовиться к бою против Дерека Чисоры во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Boxing Scene.

Боксер надеется, что поединок не будет отменен из-за распространения вируса.

"Надеюсь, что бой с Чисорой состоится. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки. В четверг вечером я впервые подумал о том, что могут возникнуть какие-то проблемы, но это только мотивирует меня. Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходить в церковь", – сказал Усик.

Бой Усик - Чисора должен состояться 23 мая в Лондоне. Поединок с британцем станет для украинца вторым в супертяжелом весе. В середине октября прошлого года Усик провел дебютный бой в новой для себя весовой категории против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Чисора провел свой последний бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO 26 октября и победил Девида Прайса техническим нокаутом.