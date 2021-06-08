Усик будет драться с Джошуа в Лондоне

Бой между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет в Лондоне. Вечер бокса состоится на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
Об этом сообщает Sky Sports.
Точная дата чемпионского боя еще неизвестна, но ожидается, что он пройдет в сентябре этого года. В бою Джошуа - Усик на кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Сам Усик является обязательным претендентом на титульный бой WBO.
О бое Джошуа - Усик говорилось как о дрим-матче с момента захода украинского боксера в супертяжелый дивизион. Изначально ожидалось, что в этом году Джошуа проведет бой с Тайсоном Фьюри и вечер бокса с этим мейн-ивентом планировался на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако представитили Фьюри и Джошуа не согласовали контракт и WBO обязало Энтони драться с Усиком.
Отметим, что Усик провел в супертяжелом дивизионе только два боя. В первом он по сдаче победил Чазза Визерспуна, а позже, в октябре 2020 года по очкам одолел Дерека Чисору и взял титул интерконтинетального чемпиона по версии WBO.
Джошуа в декабре 2020 года защитил свои чемпионские титулы в бою с болгарином Кубратом Пулевым.
Новый стадион "Тоттенхэма" был построен и введен в эксплуатацию весной 2019 года. Он вмещает 62 тысячи человек. Вполне реально, что к моменту боя в Британии не будет ограничений на заполняемость стадионов и боксеры сойдутся при заполненных трибунах.
Напомним, Энтони Дошуа в 2017 году досрочно победил Владимира Кличко. После этого поражения Кличко завершил боксерскую карьеру.