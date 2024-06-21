Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр

Раніше Міністерство соціальної політики України підготувало законопроект про надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Пропонується встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 грн на першу особу в домогосподарстві, і 70 % від цієї суми - на наступних отримувачів.