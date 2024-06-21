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Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 13:42
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Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує створити Єдиний соціальний реєстр, до якого занесуть усіх отримувачів соціальної допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

Як повідомив Шмигаль, уряд затвердив законопроект про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, який визначає правові засади роботи системи для надання соціальної підтримки в нашій країні.

Крім того, уряд створить Єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава, розповів прем'єр.

"Це дозволить нам більш адресно підтримувати наших громадян, які цього дійсно потребують, та підвищить ефективність використання бюджетних коштів", - додав він.

Раніше Міністерство соціальної політики України підготувало законопроект про надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Пропонується встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 грн на першу особу в домогосподарстві, і 70 % від цієї суми - на наступних отримувачів.

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Міністерство соціальної політики
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