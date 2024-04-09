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Усі сили ДТЕК спрямовані на те, щоб не допустити негативних сценаріїв, - Тімченко

Вівторок 09 квітня 2024 18:39
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Усі сили ДТЕК спрямовані на те, щоб не допустити негативних сценаріїв, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК спрямувала всі свої сили на те, щоб не допустити негативних сценаріїв в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка для Forbes.

"Атомними електростанціями й імпортом ми не зможемо пройти зиму. Я навіть не хочу думати про такий (найбільш негативний, - ред.) сценарій. Зараз усі наші сили спрямовані на те, щоб цього не допустити", - сказав він.

Тімченко розповів, що зараз компанія шукає де придбати обладнання і що можна купити про запас. Для компанії ключовим пріоритетом під час війни є відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанцій, видобуток газу та вугілля. Тому всі інвестиції компанії спрямовані на це.

"Але як підготуватися до сценарію без теплових електростанцій, я не уявляю. Наш єдиний сценарій – максимально швидке відновлення", - підкреслив він.

Також очільник ДТЕК додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони і він сподівається на максимальну підтримку від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, наприкінці березня було здійснено наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти. Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Під удар потрапила Дніпровська ГЕС та ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія повідомила про втрату 80% генеруючих потужностей.

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ДТЕК Максим Тимченко
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