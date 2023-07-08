Усі оголошені запаси хімічної зброї у світі знищені, - ОЗХЗ

В організації із заборони хімічної зброї зазначили, що останній боєприпас із заявлених запасів хімічної зброї США було безповоротно знищено 7 липня на заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у штаті Кентуккі.

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що США благополучно знищили останній боєприпас із цього запасу, що ще на один крок наближає нас до світу, вільного від жахливої ​​хімічної зброї", - йдеться в заяві Джо Байдена на сайті Білого дому.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 1997 року. Її учасники взяли на себе зобов'язання не виробляти, не застосовувати таку зброю та знищити усі її запаси. Учасниками Конвенції на даний момент є понад 190 країн.

З моменту свого заснування, ОЗХЗ перевірила знищення 72 304,34 метричних тонн хімічної зброї про яку заявили країни з усього світу.

"Я вітаю всі держави-учасниці, і в даному випадку Сполучені Штати Америки, з цим великим досягненням для міжнародної спільноти. Це критично важливий крок до досягнення місії щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї", – сказав генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас.

Використання хімічної зброї Росією проти України

Речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що російські війська застосовують проти українських захисників гранати з хімічною вибухівкою. Їхнє використання заборонено міжнародними конвенціями.