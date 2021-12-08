UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ущерб интересам страны. РФ не разрешила допросить курского комбрига по делу MH17

Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация не разрешила допросить командира курской зенитно-ракетной бригады Сергея Мучкаева на суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе. Москва сочла, что его допрос может нанести ущерб интересам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

"Вскоре после заседания 8 ноября российские власти попросили обратить внимание на просьбу о допросе Мучкаева. 3 декабря пришел ответ от россиян. Реализация запроса "может нанести ущерб жизненным интересам страны", сочли российские власти", - отметила Беллеман.

По ее словам, в ответе также говорится о том, что Мучкаева могут допросить в качестве свидетеля о военных секретах, но он не имеет права их раскрывать.

"Следовательно, в просьбе по допросу этого человека Россия не будет сотрудничать", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Мучкаев является командиром 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, и, по версии обвинения, именно ее установка "Бук" сбила пассажирский самолет на Донбассе.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
MH17