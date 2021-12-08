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Шкода інтересам країни. РФ не дозволила допитати курського комбрига у справі MH17

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Амстердам, Середа 08 грудня 2021 16:10
Шкода інтересам країни. РФ не дозволила допитати курського комбрига у справі MH17 Фото: суд у справі MH17 (nos NL photo ANP)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація не дозволила допитати командира курської зенітно-ракетної бригади Сергія Мучкаєва на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі. Москва визнала, що його допит може завдати шкоди інтересам країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

"Незабаром після засідання 8 листопада російську владу попросили звернути увагу на прохання про допит Мучкаєва. 3 грудня прийшла відповідь від росіян. Реалізація запиту "може завдати шкоди життєвим інтересам країни", визнала російська влада", - зазначила Беллеман.

За її словами, у відповіді також йдеться про те, що Мучкаєва можуть допитати в якості свідка про військові секрети, але він не має права їх розкривати.

"Отже, у проханні щодо допиту цієї особи Росія не співпрацюватиме", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мучкаєв є командиром 53-ї зенітної ракетної бригади в Курську, і, за версією звинувачення, саме її установка "Бук" збила пасажирський літак на Донбасі.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року на Донбасі. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту були 298 осіб.

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