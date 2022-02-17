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Ущерб на полмиллиона. Начальницу райуправления образования в Киеве подозревают в растрате

Автор: Каролина Гайдук

Столичные правоохранители сообщили о подозрении начальнице управления образования Дарницкой РГА в растрате бюджетных средств. Речь идет об ущербе на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, начальница управления образования приняла решение о начислении и выплате в пользу руководителей отдельных учебных и внешкольных учреждений Дарницкого района непредвиденных законом надбавок к должностному окладу, а также о безосновательном повышении ставок заработной платы за работу в определенных учебных заведениях (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как следствие, подозреваемая преступными действиями нанесла государству ущерб на общую сумму более 520 тысяч гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранения от должности.

В уголовном производстве продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления.

Отметим, что СБУ разоблачила масштабное разворовывание госсредств, выделенных одной из больниц на борьбу с COVID-19.

Напомним, что в Украине разоблачили схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности.

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Прокуратура