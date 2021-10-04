Ущерб на 150 млн долларов: в Украине разоблачили хакера, который атаковал более ста компаний

Хакер взламывал программы для удаленной работы пользователя с компьютером (сервером), а также через спам-рассылки на корпоративные электронные почтовые ящики писем с вредоносным содержимым. В общем хакер совершил атаки на более 100 иностранных компаний в Северной Америке и странах Европы.

Среди пострадавших - известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники.

Фото: в Украине разоблачили хакера в осуществлении вирусных атак (cyberpolice.gov.ua)

За восстановление доступа к закрытым данным хакер требовал выкуп. Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 150 миллионов долларов.

Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в домах его близких лиц. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, транспортные средства и более 360 тысяч долларов наличными. Кроме этого, на криптокошельках злоумышленника заблокировано 1,3 миллиона долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.