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USAID TAPAS підтримав цифровізацію в будівельному секторі, передбачену містобудівною реформою

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П'ятниця 07 квітня 2023 16:43
USAID TAPAS підтримав цифровізацію в будівельному секторі, передбачену містобудівною реформою Фото: USAID TAPAS підтримав цифровізацію в будівельному секторі, передбачену містобудівною реформою (Вталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Проект USAID TAPAS підтримав містобудівну реформу, яка передбачена законопроектом №5655, і вважає, що вона підвищить прозорість і допоможе боротися з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова в Twitter.

"Містобудівна реформа (законопроект №5655) є однією з головних для післявоєнного відновлення. Я пишаюся тим, що ми робимо це разом з TAPAS. Я впевнений, що цифровізація є ключем до прозорості та підзвітності", - написав міністр.

Проект USAID TAPAS підтримує цифровізацію в будівельному секторі України, включно з Єдиною електронною системою. На думку експертів проекту, така система відстежує погодження протягом усього процесу будівництва, підвищуючи прозорість і зменшуючи корупцію.

"15 сервісів, які вже є частиною Єдиної електронної системи, на сьогодні заощадили українцям 261 млн дол. Ми прагнемо підвищувати прозорість і боротися з корупцією в будівельному секторі", - кажуть представники проекту.

Як зазначила ініціатор законопроекту, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, 13 грудня 2022 року Верховна рада ухвалила законопроект № 5655 - базовий документ реформи містобудування.

Згідно з законопроектом, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва. Якщо система виявить порушення - отримання дозвільних документів буде автоматично заблоковане, пояснила вона.

Зазначимо, USAID TAPAS - проект "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах", який надає підтримку громадянам України та українському уряду у боротьбі з корупцією у ключових функціях державного управління та послугах, а також сприяє утворенню довіри українців до уряду на основі прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг.

Ця підтримка має на меті імплементацію видимих та успішних реформ у державному управлінні та послугах для подолання корупції у таких ключових сферах як електронні публічні закупівлі, відкриті дані та електронні послуги.

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