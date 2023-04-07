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USAID TAPAS поддержал цифровизацию в строительном секторе, предусмотренную градостроительной реформой

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Пятница 07 апреля 2023 16:43
USAID TAPAS поддержал цифровизацию в строительном секторе, предусмотренную градостроительной реформой Фото: USAID TAPAS поддержал цифровизацию в строительном секторе, предусмотренную градостроительной реформой (Вталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Проект USAID TAPAS поддержал градостроительную реформу, предусмотренную законопроектом №5655, и считает, что она повысит прозрачность и поможет бороться с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Twitter.

"Градостроительная реформа (законопроект №5655) является одной из главных для послевоенного восстановления. Я горжусь тем, что мы делаем это вместе с TAPAS. Я уверен, что цифровизация является ключом к прозрачности и подотчетности", - написал министр.

Проект USAID TAPAS поддерживает цифровизацию в строительном секторе Украины, включая Единую электронную систему. По мнению экспертов проекта, такая система отслеживает согласование на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию.

"15 сервисов, которые уже являются частью Единой электронной системы, на сегодня сэкономили украинцам 261 млн долл. Мы стремимся повышать прозрачность и бороться с коррупцией в строительном секторе", - говорят представители проекта.

Как отметила инициатор законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, 13 декабря 2022 года, Верховная рада приняла законопроект № 5655 - базовый документ реформы градостроительства.

Согласно законопроекту вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства. Если система выявит нарушение - получение разрешительных документов будет автоматически заблокировано, пояснила она.

USAID TAPAS - проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", который оказывает поддержку гражданам Украины и украинскому правительству в борьбе с коррупцией в ключевых функциях государственного управления и услугах, а также способствует образованию доверия украинцев к правительству на основе прозрачности, подотчетности и улучшенного качества услуг.

Целью поддержки является имплементация видимых и успешных реформ в государственном управлении и услугах для преодоления коррупции в таких ключевых сферах как электронные публичные закупки, открытые данные и электронные услуги.

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