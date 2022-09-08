US Open: Свентек одолела последнюю американку сетки, Соболенко разобралась с Плишковой

Польская теннисистка Ига Свентек и ее белорусская коллега Арина Соболенко пробились в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года, выбив из мэйджора Джессику Пегулу и Каролину Плишкову соответственно.

US Open, женщины, 1/4 финала

Плишкова – Соболенко – 0:2 (1:6, 6:7)

Свентек – Пегула – 2:0 (6:3, 7:6)

Беларуска Соболенко шокировала оппонентку двумя брейками в дебюте встречи. Как следствие, Плишкова неожиданно, прежде всего, для себя буквально после нескольких минут на корте уже "горела" 0:4. Чешская теннисистка смогла взять один гейм на собственной подаче, но тут же проиграла еще один. А после него Соболенко оформила и решающий брейк, реализовав сет-пойнт с третьей попытки.

На фоне такой первой партии второй сет получился фантастически конкурентным. Правда, и Плишкова, и Соболенко сфокусировались на себе – брали собственные подачи и оказывали кое-какое сопротивление на чужих. Такой подход прогнозируемо привел к тай-брейку. Там верх взяла белоруска, которая просто меньше ошибалась.

Больше борьбы на корте подарили Свентек и Пегула. Полька и американка начали на равных, а в середине стартового сета обменялись брейками. Впоследствии же первая ракетка мира еще раз взяла подачу хозяйки мэйджора и заложила фундамент к победе в партии на своей подаче.

Второй сет стал отдушиной для нейтрального болельщика. Свентек и Пегула организовали 10 (!) брейков на двоих, постоянно сменяя друг друга в лидерах поединка. В конце концов дошло до тай-брейка. Были ошибки и там, но польская теннисистка оказалась более собранной и оформила путевку в 1/2 финала.

Итак, на полуфинальной стадии US Open Свентек встретится с Соболенко, а француженка Каролин Гарсия будет противостоять Онс Жабер из Туниса. Оба матча запланированы на 9 сентября.