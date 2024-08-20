ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

US Open-2024 розкрив гонорарний фонд: яка схема розподілу призових

Нью-Йорк, Вівторок 20 серпня 2024 13:15
UA EN RU
US Open-2024 розкрив гонорарний фонд: яка схема розподілу призових Фото: Еліна Світоліна виходила в півфінал US Open у 2019 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу підготували солідні виплати за виступи на останньому мейджорі 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Загальний призовий фонд US Open цьогоріч склав 75 млн доларів. Найбільше збагатяться переможці жіночого та чоловічого одиночних розрядів, які зароблять по 3,6 млн "зелених".

Шестеро українських тенісисток на чолі з Мартою Костюк гарантовано отримають по 100 тисяч доларів за виступ у першому основному раунді змагань. Натомість вихід у друге коло Відкритого чемпіонату США збільшить призові до 140 тисяч, а в третє – до 215-ти тисяч. Фіналісти турніру отримають по 1,8 млн доларів.

У порівнянні з минулорічним мейджором загальний призовий фонд US Open зріс на 10 мільйонів. Розподіл гонорарів між жіночим і чоловічим розрядами залишився рівним.

Призові US Open-2024 в одиночному розряді:

  • перше коло – 100 тисяч доларів
  • друге коло – 140 тисяч
  • третє коло – 215 тисяч
  • четверте коло – 325 тисяч
  • 1/4 фіналу – 530 тисяч
  • 1/2 фіналу – 1 млн
  • фінал – 1,8 млн
  • титул – 3,6 млн

Що відомо про US Open-2024

Турнір триватиме до 8 вересня. Загальний призовий фонд склав 75 млн доларів.

Титул у жіночому одиночному розряді захищатиме господарка кортів Корі Гауфф. Минулоріч вона здолала Аріну Сабаленко з Білорусі в трьох сетах (2:6, 6:3, 6:2).

Найкращим виступом представників України торік став вихід Світоліної до 3-го раунду. Там колишня третя ракетка світу програла американці Джессіці Пегулі.

До слова, напередодні Снігур і Стародубцева здолали перше коло кваліфікації US Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну