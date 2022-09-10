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US Open-2022: Рууд вибив росіянина та зустрінеться у фіналі з 19-річною сенсацією з Іспанії

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Нью-Йорк, Субота 10 вересня 2022 10:35
US Open-2022: Рууд вибив росіянина та зустрінеться у фіналі з 19-річною сенсацією з Іспанії Фото: Карлос Алькарас вперше пробився у фінал мейджора (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорців

Перемогами Каспера Рууда та Карлоса Алькараса завершилися півфінальні поєдинки Відкритого чемпіонату США 2022 року. Невдахами стадії стали Карен Хачанов і Френсіс Тіафо відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, чоловіки, 1/2 фіналу

Хачанов – Рууд – 1:3 (6:7, 2:6, 7:5, 2:6)

Алькарас – Тіафо – 3:2 (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3)

Перший сет у протистоянні Хачанов – Рууд виявився найдовшим і тривав рівно годину. Суперники двічі обмінялися брейками та довела справу до тай-брейку. Там сильнішим виявився норвежець (7:5).

Зате в другій партії Рууд швидко зламав опір росіянина. З двома взятими подачами Хачанова 5-й сіяний на турнірі тенісист впевнено повів (4:1). Далі ж спокійно взяв свої подачі й закрив сет.

Третя партія взагалі стала бенефісом своїх подач. І Хачанов, і Рууд брали "своє", тож лише помилки норвежця в 12-му геймі дозволили російському тенісисту взяти і гейм на подачі суперника, і сет. Та обійшлося без сенсації. Фаворит повністю повторив сценарій другої партії та за якихось 40 хвилин виграв сет зі своєю подачею "під нуль" на фініші.

Натомість Алькарас і Тіафо провели на корті всі п'ять сетів. Розпочали вони на рівних, впевнено беручи свої подачі. Довелося з'ясовувати взаємини на тай-брейку, де американець таки дотиснув опонента. Тіафо не використав 5 (!) сет-пойнтів, та потім узяв подачу Алькараса.

Із такої невдачі іспанський тенісист зробив правильні висновки. Він буквально зім'яв суперника в двох наступних сетах. Особливо показовою стала третя партія. Там Алькарас оформив три брейки, останній із яких – у фінальному геймі (6:1).

Тіафо, однак, спромігся, на камбек. Він нав'язав конкуренцію іспанцю в четвертому сеті з подвійним обміном брейками. Справа вдруге дійшла до тай-брейку – американець долю вже не випробував і реалізував сет-пойнт максимально швидко.

Але інтриги у п'ятій партії не вийшло. Алькарас знову оформив три брейки та вдруге закрив сет на подачі Тіафо. З єдинною відмінністю – цього разу 19-річний іспанець почув заповітне "гейм, сет, матч" і відправився у фінал US Open до Рууда.

До слова, напередодні Жабер і Свьонтек оформили фінальну пару жіночого розряду US Open.

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