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Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на кілька років

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Київ, Середа 01 лютого 2023 17:18
Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на кілька років Фото: урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на кілька років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Урядовий комітет з питань безпеки, оборони та правоохоронної діяльності схвалив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Її розгляне Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацагентства з питань запобігання корупції.

Згідно з текстом проекту документа, його головною метою є прогрес у запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів держвлади та органів місцевого самоврядування.

Також реалізація такої програми має наблизити Україну до членства у Євросоюзі, НАТО та Організації економічного співробітництва та розвитку.

"НАЗК максимально ретельно опрацювало всі спірні позиції та зауваження, що надійшли до проекту ДАП, врегулювавши практично всі розбіжності без втрати основного антикорупційного змісту. Наступним етапом має стати розгляд та затвердження документа на засіданні уряду", - розповів заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посли країн (G7) заявили про важливість боротьби з корупцією для збільшення іноземної допомоги та відновлення України.

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