Урядові агентства США постраждали від глобальної кібератаки

Про це заявили в Агентстві США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За їхніми даними, група хакерів атакувала програмне забезпечення для передачі MOVEit, яким користувались деякі урядові установи. Проте в CISA відмовились повідомляти які саме агентства постраждали.

"Ми працюємо в терміновому порядку, щоб зрозуміти наслідки та забезпечити своєчасне відновлення", - заявили в CISA.

Також там додали, що "не очікують значних наслідків" від злому. А група онлайн-вимагачів Cl0p, яка взяла на себе відповідальність за злом MOVEit, заявила, що не використовуватиме жодних даних, отриманих від державних органів.

Кібератаки в США

В кінці травня цього року хакерська група Volt Typhoon, спонсорована китайською державою атакувала критичну інфраструктуру в Гуамі. Там знаходяться основні військові об'єкти США, зокрема база ВМС "Andersen", яка є ключовою для реагування на будь-який конфлікт в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

А в середині травня повідомлялось, що невідомі хакери зламали систему обробки транзитних пільг TRANServe, що призвело до витоку особистої інформації 237 тисяч нинішніх і колишніх службовців федерального уряду.

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