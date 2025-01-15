В уряді визначили розмір грошової компенсації чорнобильцям на 2025 рік
Міністерство соціальної політики планує встановити розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2025 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, розміщений на сайті ФПУ.
Документом пропонується встановити такі розміри компенсації у 2025 році:
|
Регіон
|
1 категорія, грн
|
2 категорія, грн
|
Вінницька область
|
485,0
|
242,5
|
Волинська область
|
502,0
|
251,0
|
Дніпропетровська область
|
497,0
|
248,5
|
Донецька область
|
513,0
|
256,5
|
Житомирська область
|
509,0
|
254,5
|
Закарпатська область
|
498,0
|
249,0
|
Запорізька область
|
497,0
|
248,5
|
Івано-Франківська область
|
498,0
|
249,0
|
Київська область
|
529,0
|
264,5
|
Кіровоградська область
|
502,0
|
251,0
|
Луганська область
|
500,0
|
250,0
|
Львівська область
|
509,0
|
254,5
|
Миколаївська область
|
494,0
|
247,0
|
Одеська область
|
505,0
|
252,5
|
Полтавська область
|
466,0
|
233,0
|
Рівненська область
|
485,0
|
242,5
|
Сумська область
|
491,0
|
245,5
|
Тернопільська область
|
479,0
|
239,5
|
Харківська область
|
509,0
|
254,5
|
Херсонська область
|
501,0
|
250,5
|
Хмельницька область
|
491,0
|
245,5
|
Черкаська область
|
493,0
|
246,5
|
Чернівецька область
|
499,0
|
249,5
|
Чернігівська область
|
491,0
|
245,5
|
м. Київ
|
589,0
|
294,5
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо доплати 2361 гривні у 2025 році непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні.
Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.