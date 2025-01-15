В уряді визначили розмір грошової компенсації чорнобильцям на 2025 рік

Міністерство соціальної політики планує встановити розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, розміщений на сайті ФПУ.

Документом пропонується встановити такі розміри компенсації у 2025 році: Регіон 1 категорія, грн 2 категорія, грн Вінницька область 485,0 242,5 Волинська область 502,0 251,0 Дніпропетровська область 497,0 248,5 Донецька область 513,0 256,5 Житомирська область 509,0 254,5 Закарпатська область 498,0 249,0 Запорізька область 497,0 248,5 Івано-Франківська область 498,0 249,0 Київська область 529,0 264,5 Кіровоградська область 502,0 251,0 Луганська область 500,0 250,0 Львівська область 509,0 254,5 Миколаївська область 494,0 247,0 Одеська область 505,0 252,5 Полтавська область 466,0 233,0 Рівненська область 485,0 242,5 Сумська область 491,0 245,5 Тернопільська область 479,0 239,5 Харківська область 509,0 254,5 Херсонська область 501,0 250,5 Хмельницька область 491,0 245,5 Черкаська область 493,0 246,5 Чернівецька область 499,0 249,5 Чернігівська область 491,0 245,5 м. Київ 589,0 294,5