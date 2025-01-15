В правительстве определили размер денежной компенсации чернобыльцам на 2025 год
Министерство социальной политики планирует установить размеры денежной компенсации стоимости продуктов питания для граждан, отнесенных к категориям 1 и 2 людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа, размещенный на сайте ФПУ.
Документом предлагается установить следующие размеры компенсации в 2025 году:
|
Регион
|
1 категория, грн
|
2 категория, грн
|
Винницкая область
|
485,0
|
242,5
|
Волынская область
|
502,0
|
251,0
|
Днепропетровская область
|
497,0
|
248,5
|
Донецкая область
|
513,0
|
256,5
|
Житомирская область
|
509,0
|
254,5
|
Закарпатская область
|
498,0
|
249,0
|
Запорожская область
|
497,0
|
248,5
|
Ивано-Франковская область
|
498,0
|
249,0
|
Киевская область
|
529,0
|
264,5
|
Кировоградская область
|
502,0
|
251,0
|
Луганская область
|
500,0
|
250,0
|
Львовская область
|
509,0
|
254,5
|
Николаевская область
|
494,0
|
247,0
|
Одесская область
|
505,0
|
252,5
|
Полтавская область
|
466,0
|
233,0
|
Ровенская область
|
485,0
|
242,5
|
Сумская область
|
491,0
|
245,5
|
Тернопольская область
|
479,0
|
239,5
|
Харьковская область
|
509,0
|
254,5
|
Херсонская область
|
501,0
|
250,5
|
Хмельницкая область
|
491,0
|
245,5
|
Черкасская область
|
493,0
|
246,5
|
Черновицкая область
|
499,0
|
249,5
|
Черниговская область
|
491,0
|
245,5
|
м. Киев
|
589,0
|
294,5
Напомним, Кабинет министров принял постановление о доплате 2361 гривны в 2025 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Чернобыльской зоне.
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.