В уряді спрогнозували, коли Україна зможе зменшити видатки на оборону

"Обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2 226,8 млрд гривень; 2026 рік - 1 626,8 млрд гривень, 2027 рік - 1 532,8 млрд гривень", - йдеться в документі.

Усього видатки бюджету становитимуть: 2025 рік - 3 955,5 млрд гривень, 2026 рік - 3 788,1 млрд гривень, 2027 рік - 3 912,5 млрд гривень.

Водночас, зазначені обсяги видатків переглядатимуться під час підготовки проектів законів про державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням рішень керівництва держави, тривалості та інтенсивності воєнного конфлікту.

Як зазначили в уряді, прогнозні показники на 2025-2027 роки, розраховані в умовах воєнного часу, високої невизначеності під час постійних змін зовнішніх та внутрішніх умов економічного розвитку, є оцінкою в режимі реального часу і з огляду на поточну мінливість соціально-економічної ситуації можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік погіршення.

Наявність надзвичайної невизначеності щодо подальшої реалізації безпекових ризиків та зовнішніх факторів робить можливим реалізацію різних сценаріїв економічного розвитку, йдеться в документі.

"Світ зазнає суттєвої трансформації. Збройна агресія Російської Федерації проти України спровокувала нову гонитву озброєння глобального масштабу. Передбачається, що внаслідок таких змін та занепаду інститутів безпеки імовірність виникнення нових війн і збройних конфліктів у середньостроковій перспективі зростатиме як на Європейському континенті, так і за його межами", - йдеться в Бюджетній декларації.