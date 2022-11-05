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В уряді розповіли, що буде з субсидіями наступного року

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Україна, Субота 05 листопада 2022 15:18
В уряді розповіли, що буде з субсидіями наступного року Фото: субсидії будуть виплачувати у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У державному бюджеті України на 2023 рік виділено достатньо коштів на виплату житлових субсидій. У разі нестачі буде проведений перерозподіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Субсидії у нас заплановані у наступному році на 37 мільярдів. Ми переконані, що цих коштів вистачить", - сказала вона.

Водночас міністр повідомила, що у разі нестачі цих коштів буде проведений перерозподіл всередині бюджетних видатків.

Жолнович нагадала, що житлові субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують в різних випадках 10 або 15% від доходів. "Розрахунок іде від домогосподарства, і там залежить, хто скільки отримує, така субсидія і розраховується", - сказала вона.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії виділили 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).

Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.

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