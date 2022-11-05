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В правительстве рассказали, что будет с субсидиями в следующем году

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 15:18
В правительстве рассказали, что будет с субсидиями в следующем году Фото: субсидии будут выплачивать в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В государственном бюджете Украины на 2023 год выделено достаточно средств на выплату жилищных субсидий. В случае недостатка будет произведено перераспределение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона .

"Субсидии у нас запланированы в следующем году на 37 миллиардов. Мы убеждены, что этих средств хватит", - сказала она.

В то же время министр сообщила, что в случае нехватки этих средств будет произведено перераспределение внутри бюджетных расходов.

Жолнович напомнила, что жилищные субсидии могут получить все люди, расходы которых на коммуналку превышают в разных случаях 10 или 15% доходов. "Расчет идет от домохозяйства, и там зависит, кто сколько получает, такая субсидия и рассчитывается", - сказала она.

Напомним, в государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии было выделено 37,870 млрд гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд гривен).

Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.

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