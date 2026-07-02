В уряді розповіли, коли переселенцям надійдуть виплати у липні
У липні 2026 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжать отримувати державну грошову допомогу на проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №709.
Графік нарахувань у липні
Державні кошти на проживання надходять отримувачам двома періодами щомісяця:
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до 15 числа;
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до 28 числа.
Час надходження коштів на картки залежить від оперативності банківських установ та Державної казначейської служби, які опрацьовують транзакції.
Розміри допомоги та умови надання
У 2026 році фінансова підтримка для найбільш вразливих категорій ВПО надається протягом 30 місяців від моменту першого оформлення. Суми виплат на місяць не змінилися:
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2000 гривень - для дорослих осіб;
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3000 гривень - для сімей ВПО з дітьми та осіб з інвалідністю.
Важливо врахувати, що для певної категорії отримувачів виплати можуть бути припинені з липня, якщо вони вчасно не актуалізували дані. Зокрема, особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України (ПФУ) або ЦНАПу необхідно:
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громадянам, які змінили адресу проживання або склад сім'ї;
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тим, хто оформлює допомогу на дитину вперше;
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особам, які раніше отримали відмову, але бажають поновити виплати після підтвердження відповідності критеріям доходу (граничний дохід - 10 380 грн на особу);
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переселенцям, які прагнуть перегляду рішення через зміну майнового стану.
Нагадаємо, що 1 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який суттєво оновлює законодавство щодо прав та підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ передбачає скасування обов’язкового використання паперових довідок та дозволяє переселенцям повноцінно користуватися своїми правами незалежно від факту реєстрації місця проживання.
Крім цього, на рівні парламенту розглядаються нові ініціативи для полегшення житлового питання: обговорюється розвиток доступної оренди, розширення фондів соціального житла та легалізація ринку оренди з пільговим податковим навантаженням для орендодавців.
Також в Україні вже запрацював механізм бронювання коштів за житловими ваучерами, доступ до якого на першому етапі отримали ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни, з подальшим плануванням розширення програми на інші категорії ВПО.