В уряді Польщі чекають швидкого перемир'я в Україні

Незважаючи на все ще надзвичайно складну ситуацію на фронті, перспектива припинення вогню в Україні швидко наближається. Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року.

Про це заявив повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павло Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю РАР .

За його словами, війна не закінчиться швидко. "Максимум буде припинення вогню" та закінчення гарячої фази конфлікту. Питання в тому, за яких умов це відбудеться, тому що, як він наголосив, "розморожування" війни не буде проблемою для Росії.

У відповідь на запитання, чи припинення вогню відповідно до нинішніх ліній фронту де-факто означатиме безповоротну втрату території Україною, Коваль відповів негативно. "Сьогодні є Путін, завтра його не буде", - сказав Коваль, зазначивши, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на визнані міжнародним правом кордони української держави.

"Зараз видається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року", - розповів він.