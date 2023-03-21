В уряді Німеччини хочуть обмежити експорт високотехнологічних товарів до Китаю

В уряді Німеччини висловили бажання запровадити обмеження на експорт деяких високотехнологічних товарів до Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Хабека, яку приводить Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Ми не повинні допустити втрат нашого технологічного лідерства через те, що не приділяємо цьому пильної уваги", - сказав міністр.
За його словами, експортний контроль може існувати в деяких критичних секторах і він потребує посилення. Також він сказав, що в майбутньому необхідно уникати використання компонентів китайської компанії Huawei для розширення 5G-мереж у Німеччині.
"Не все, що вже встановлено, можна буде легко демонтувати. Мережа має продовжувати функціонувати. Але в майбутньому нам слід утриматися від цього", - сказав він.
Також міністр заявив про необхідність зниження залежності від Китаю. Йдеться про зміцнення стійкості, ширше позиціонування, пріоритет економічної безпеки.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю.
Китайські компанії, у тому числі пов'язані з урядом у Пекіні, відправили до РФ 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використане у військових цілях.
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