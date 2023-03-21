В уряді Німеччини хочуть обмежити експорт високотехнологічних товарів до Китаю

"Ми не повинні допустити втрат нашого технологічного лідерства через те, що не приділяємо цьому пильної уваги", - сказав міністр.

За його словами, експортний контроль може існувати в деяких критичних секторах і він потребує посилення. Також він сказав, що в майбутньому необхідно уникати використання компонентів китайської компанії Huawei для розширення 5G-мереж у Німеччині.

"Не все, що вже встановлено, можна буде легко демонтувати. Мережа має продовжувати функціонувати. Але в майбутньому нам слід утриматися від цього", - сказав він.

Також міністр заявив про необхідність зниження залежності від Китаю. Йдеться про зміцнення стійкості, ширше позиціонування, пріоритет економічної безпеки.